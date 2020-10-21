إحباط تهريب أكثر من 2.5 طن من القات بجازان

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أن الجهات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب 2542 كيلو جراماً من مادة القات المخدرة بمنطقة جازان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة حيال المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى. وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون سدا منيعا في وجه كل من يحاول استهداف شباب دوت الخليج ومقدراته بهذه السموم.



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