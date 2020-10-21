السعودية اليوم / رئيس جامعة الباحة يرأس الجلسة الثانية لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي



الباحة 04 ربيع الأول 1442هـ الموافق 21 أكتوبر 2020م واس

رأس معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أمس -عن بعد - ، اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الثانية للعام الجامعي 1441- 1442هـ.

وناقش المجلس في اجتماعه العديد من الموضوعات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، ومنها تمديد ابتعاث عدد من المعيدين والمحاضرين المبتعثين للدراسات العليا في داخل المملكة وخارجها، وتشكيل عدد من اللجان الدائمة.

// انتهى //

16:46ت م

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