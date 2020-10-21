اقتصادي / الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي



الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

عقد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي ، اليوم ، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعوز ، وعدد من مسؤولي الصندوق .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بالتعاون في إعداد الدراسات والتقارير والأبحاث في السياسات المالية والنقدية إضافة إلى إعداد بعض الأوراق الفنية في هذا المجال.

الجدير بالذكر أنه سيعقد الاجتماع السنوي المشترك بين وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس مع مدير عام صندوق النقد الدولي يوم الأحد القادم 25 اكتوبر 2020م.

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16:40ت م

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