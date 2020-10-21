السعودية اليوم / نجاح استخراج جسم معدني من مريء طفلة في مستشفى القريات العام



القريات 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

نجح بفضل الله فريق طبي متخصص في مستشفى القريات العام في استخراج جسم معدني في أعلى المريء لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ، حيث تبين بعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة وجود جسم غريب مما استدعى اتخاذ قرار بالتدخل واستخراجه بواسطة المنظار .

وأوضحت صحة القريات أن الجسم عبارة عن " عملة معدنية " أعلى المرئ حيث تم استخراجه والطفلة حالياً بحالة صحية جيدة ولله الحمد.

// انتهى //

16:32ت م

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