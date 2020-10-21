السعودية اليوم / العراق يسجل 3667 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا



بغداد 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 3667 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 52 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي الى 10418, فيما سجلت 2876 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء التام إلى 369010 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم, بلغ 58837 مصابا, منهم 466 في العناية المركزة.

// انتهى //

16:30ت م

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بغداد 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 3667 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, ما رفع عدد الاصابات الكلية المثبتة في عموم العراق الى 438265 اصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 52 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي الى 10418, فيما سجلت 2876 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء التام إلى 369010 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم, بلغ 58837 مصابا, منهم 466 في العناية المركزة.// انتهى //16:30ت م0135

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