شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 405 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل (405) إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت الوزارة، اليوم، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الجتماعي "تويتر"، رصد (18) وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، مشيرةً إلى تعافي (445) حالة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (329,715)

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