شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره في هنغاريا والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتجارة في هنغاريا بيتر سيارتو والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.