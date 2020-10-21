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الهلال يعرض 6 ملايين إسترليني لضم لاعب إيفرتون
الزعيم يحاول إنهاء الصفقة
متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت
يريد نادي الهلال تدعيم صفوفه بالتعاقد مع لاعب خط وسط إيفرتون الإنجليزي البرازيلي بيرنارد، لتعويض رحيل اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.
وتقدم الهلال بعرض لنادي إيفرتون يُقدر بـ 6 ملايين إسترليني من أجل التعاقد مع اللاعب الذي لم يظهر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه ظهر مرتين في كأس كاراباو وسجل هدفين.
التوفيز لم يرد
ولم يرد النادي الإنجليزي حتى الآن على عرض الهلال، وقد يعني ذلك أن بيرنارد سيبقى في فريقه حتى يناير على الأقل.
ووفقًا لموقع “فوتا” الرياضي، وتواجد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا والذي يتقاضى حاليًا 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا على مقاعد البدلاء في مباريات الدوري الإنجليزي الأخيرة.
ويشير هذا إلى أن كارلو أنشيلوتي لا يزال يقدر خدماته، وأن انتقال اللاعب البرازيلي مجرد مسألة وقت.
الهلال يواصل تدعيم الصفوف
وكان الزعيم قد تعاقد مع عبدالله الجدعاني، حارس مرمى الوحدة السعودي في صفقة انتقال حر بعقد لـ3 سنوات، كما تعاقد مع صالح الشهري، مهاجم الرائد بعقد لـ4 سنوات مقابل 10 ملايين ريال.
ويواصل الزعيم تدعيم صفوفه من أجل المنافسة على الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال أسيا.
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