المدينة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ92 إصابة وإجمالي الحالات الحرجة 8423

2020-10-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (445) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (329715) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8423) حالة من بينها (804) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

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وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (343373) حالة، توفي منهم (5235) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (804) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ المدينة المنورة 92، مكة المكرمة 44، الرياض 34، خميس مشيط 18، المبرز 14، الظهران 14، الدمام 13، الهفوف 12، العيص 9، نجران 9.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:





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