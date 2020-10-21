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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5616 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ فبراير، مما رفع إجمالي الإصابات في البلد الأكثر تضرراً من الجائحة في الشرق الأوسط إلى 545286.
وكشفت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، عن تسجيل 312 وفاة جديدة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 31.346.
فيروس كورونا الجديد
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 03:50 PM
312 وفاة جديدة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 31.346حصيلة قياسية.. تسجيل 5616 إصابة بـ"كورونا" في إيران
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5616 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ فبراير، مما رفع إجمالي الإصابات في البلد الأكثر تضرراً من الجائحة في الشرق الأوسط إلى 545286.
وكشفت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، عن تسجيل 312 وفاة جديدة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 31.346.
، حصيلة قياسية.. تسجيل 5616 إصابة بـ"كورونا" في إيران ،
المصدر : الخليج 365
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