شكرا لقرائتكم خبر عن جولات لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية بالقطاع الصحي الخاص والان نبدء بالتفاصيل
تواصل فرق الإلتزام في "الصحة" جولاتها الرقابية على المؤسسات الصحية الخاصة ، والمنشآت الصيدلانية ، في الرياض .
وأبانت "الصحة" أن الزيارات الرقابية تم تكثيفها لرفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات و المجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى , للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية و الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا Covid-19 و كذلك بالاشتراطات الصحية و آليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى
يذكر أن وزارة الصحة حثت في وقت سابق مقدمي الرعاية الصحية للمرضى بالالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية و الإجراءات الوقائية المتبعة في المملكةً حفاظاً على سلامة المرضى و تفادياً لإيقاع العقوبات النظامية و التي تصل لغرامة ٣٠٠ ألف ريال وإغلاق المنشأة و سحب الترخيص للمؤسسة و الممارس الصحي و المنع منه لمدة تصل لسنتين.
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