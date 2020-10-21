شكرا لقرائتكم المقام السامي يوافق على تعيين 3 رؤساء جامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-21 المقام السامي يوافق على تعيين 3 رؤساء جامعات القحطاني لحفر الباطن والسيف لشقراء والصقر لأم القرى متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ صدور موافقة المقام السامي على تعيين 3 رؤساء جدد للجامعات بالمملكة. وقال آل الشيخ أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم رؤساء للجامعات، وهم: Advertisements ١- أ.د. معدي بن محمد القحطاني رئيسًا لجامعة أم القرى. ٢- د. علي بن محمد السيف رئيسًا لجامعة شقراء. ٣- د. صالح بن مفلح آل صقر رئيسًا لجامعة حفر الباطن.

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