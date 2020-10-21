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فيديو.. انتشال جثة بنغلاديشي من تحت أنقاض مواقف برج الخبر
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت فرق الدفاع المدني في الخبر من انتشال جثة بنغلاديشي في العقد السادس من عمره من تحت أنقاض مواقف برج السعيد التجاري في الخبر والذي انهار صباح الأحد الماضي.
وكانت فرق الإنقاذ قد تمكنت في وقت سابق من إنقاذ 3 أشخاص محتجزين تحت أنقاض مواقف المجمع التجاري في الخبر، بينهم مواطن كان تحت ركام الانهيار، وهو بصحة جيدة.
وباشرت فرق الدفاع المدني الحادث الذي وقع بسقف المواقف الأرضية بمجمع السعيد التجاري يوم الأحد الماضي، فيما أخلت الجهات الأمنية البرج بالكامل من الموظفين حرصًا على سلامتهم.
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