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تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية .. تعيين 99 عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي
للمشاركة في تنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قراراً بتعيين عدد ( 99 ) عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف.
وستباشر المعينات عملهن الأمني في تنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل – بمشيئة الله -، وذلك بعد تطوير مهاراتهن في برامج تدريب أمنية ميدانية وإدارية.
ويأتي ذلك تجسيداً لاهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بتولي العنصر النسائي العسكري المهام الأمنية لتنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة.
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