حساب المواطن : 90 يومًا مهلة للاعتراض على نتيجة الأهلية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أن المدة المتاحة لرفع وتقديم اعتراض على نتيجة الأهلية يجب أن لا تتجاوز ٩٠ يومًا من صدوره نتائج الأهلية.

وقال حساب متابعات الخليج 365: إنه في حال كانت الدفعة لدى المستفيد “مدفوعة” فيمكن مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع، ويلزم توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “الدفعات المالية”، واختيار “دفعة لم تستلم” وإرفاق كشف الحساب في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صرف الدفعة.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

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وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية: