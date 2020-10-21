حساب المواطن : 90 يومًا مهلة للاعتراض على نتيجة الأهلية

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حساب متابعات الخليج 365 : 90 يومًا مهلة للاعتراض على نتيجة الأهلية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أن المدة المتاحة لرفع وتقديم اعتراض على نتيجة الأهلية يجب أن لا تتجاوز ٩٠ يومًا من صدوره نتائج الأهلية.
آلية تقديم الاعتراض
وقال حساب متابعات الخليج 365: إنه في حال كانت الدفعة لدى المستفيد “مدفوعة” فيمكن مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع، ويلزم توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “الدفعات المالية”، واختيار “دفعة لم تستلم” وإرفاق كشف الحساب في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صرف الدفعة.
ضوابط حساب متابعات الخليج 365
وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.
وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية:
تحديث البيانات
وكان البرنامج شدد في وقت سابق على أهمية تحديث البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة لحل مشكلة عدم الأهلية.
ورد البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله إنه في حال تم دراسة الأهلية و صدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تحديث بياناتك أو تقديم الوثائق المطلوبة طبقاً لسبب عدم الأهلية و تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الالكترونية ” دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
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