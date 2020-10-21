فيديو صادم.. طعن مسلمتين من قِبل عنصريين تحت برج إيفل

2020-10-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تعرضت امرأتان مسلمتان للطعن بشكل متكرر تحت برج إيفل من قِبل سيدتين عنصريتين ترتكبان أعمال العنف والإهانات ضد العرب.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على المرأتين المشتبه بهما، وقالت إحدى الناجيات إن سيدة سحبت سكينًا وهاجمتها بها وطعنتها في جمجمتها وذراعها وأضلعها.

وتم التعرف على ضحايا الاعتداءات على أنهن فرنسيات من أصول جزائرية، إحداهما تُدعى كنزة، 49 عامًا، والأخرى تُدعى أمل تصغرها بسنوات قليلة.

ووثق فيديو تقشعر له الأبدان صراخ السيدتين أثناء تنفيذ عمليات الطعن، ويمكن سماع المهاجمتين قولهما: عربي قذر، وعد إلى وطنك.

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وقال المدعي العام إن الخلاف بين الفريقين نشأ بسبب خلاف حول الكلاب، حيث استأذنت السيدتان المسلمتان بإبعاد الكلاب عن عائلتهما، لكنهما رفضتا ذلك وأقبلتا على مهاجمتهما، وتواجهان الآن تهم الشروع في القتل.

وقالت كنزة لصحيفة ليبراسيون الفرنسية: لقد خرجنا في نزهة على الأقدام عند حديقة بالقرب من برج إيفل وقمنا بجولة صغيرة فيها، وبينما كنا نمشي، كان هناك كلبان يقتربان نحونا، فخاف الأطفال، وسأل ابن عمي المرأتين إذا كان من الممكن الاحتفاظ بكلابهما معهما لأن الأطفال كانوا خائفين.

وتابعت كنزة: رفضت السيدتان ذلك، وأخرجت واحدة منهم سكينًا، وضربتني في جمجمتي وعلى ظهري وفي الضلوع ثم هاجمتا ابن عمي.

وقال مصدر في التحقيق إن كنزة تعرضت للطعن ست مرات وانتهى بها الأمر في المستشفى بثقب في الرئة، بينما أجرت أمل عملية جراحية على إحدى يديها.

ويُذكر أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعمل على مشروع قانون للتصدي للمتطرفين الإسلاميين حيث قال إنهم ينشئون مجتمعًا موازيًا خارج القيم الفرنسية، وفي الوقت نفسه يشتكي أعضاء من الجالية المسلمة في فرنسا الذين يزيدون عن 5 ملايين شخص من الإسلاموفوبيا وقمع المساجد والمنظمات الإسلامية.





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