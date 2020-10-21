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مفرح الشقيقي بعد مقاطعة المنتجات التركية: لا تستهينوا بقوة الشعب
حجم خسائر الاقتصاد التركي المتوقعة 20 مليار دولار
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر الإعلامي مفرح الشقيقي مقطع فيديو لحواره أمس الثلاثاء، مع رجل الأعمال عجلان العجلان عن مقاطعة المنتجات التركية، حيث كشف عن تواصل شركات تركية تأثرت من المقاطعة، وتواصل سعوديين معه يملكون مصانع في تركيا ويرتبون لإغلاقها.
وقال العجلان في حوار إلى برنامج “يا هلا” الذي أذاعته قناة روتانا خليجية، إن حجم خسائر الاقتصاد التركي إذا جمعنا كل المجالات 20 مليار دولار.
وعلق الشقيقي على الفيديو بقوله: الخلاصة، لا تستهينوا بقوة الشعب السعودي.
وتتواصل حملات الشعب السعودي لمقاطعة المنتجات التركية، فعلى مدار خمسة أعوام بلا كلل، والسعوديون مستمرون في الرد على استفزازات أردوغان المتتالية.
ووصلت مطالبات شعبية من أجل مقاطعة المنتجات التركية، لقمة نجاحها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد التفاعل الواسع والاستجابات السريعة والمتوالية، والتي قد تكلف أنقرة المليارات، والمؤلم بالنسبة لتركيا، أن هذا يأتي في وقت تتصاعد فيه أزمتها الاقتصادية الراهنة، بعد التراجع المستمر والمتتالي في قيمة عملتها.
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