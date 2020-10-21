‏ولي العهد: أدعو كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):دعا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة.
وقال ولي العهد، خلال كلمته في بداية القمة العالمية الأولى لفعاليات الذكاء الاصطناعي في الرياض: " نتطلع مع شركائنا لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية".
ومن جانبه، صرح رئيس الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي: " بحلول 2030 سنصنف من بين أول 15 دولة في هذا المجال "، مضيفًا: " نطلق هذه القمة كمنصة لجمع الشرق والغرب ".
ويشارك في القمة العالمية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أكثر من 200 خبير وصانع قرار، حيث ستتضمن حوارات ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من الجائحة أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعاون بين القيادات في هذا المجال، وتحري الخيارات الاستراتيجية الوطنية الملائمة.
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