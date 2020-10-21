شكرا لمتابعة خبر عن الفترة المحددة لتقديم الاعتراض على أهلية المستفيد من «حساب المواطن» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، عن المدة المتاحة لرفع وتقديم اعتراض على نتيجة الأهلية في حساب المواطن.
وأكد حساب المواطن، أنه يجب أن لا تتجاوز المدة المحددة لتقديم الاعتراض 90 يومًا من صدور نتيجة الأهلية، ولا يمكن الاعتراض على عدم الأهلية بعد تجاوز المدة المحددة.
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