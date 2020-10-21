شكرا لمتابعة خبر عن المعلمي بعد تعيين شقيقته سفيرة لدى النرويج: فخور بشقيقتي آمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله يحيى المعلمي، رسالة شكر لكل من شاركه مشاعر الفخر والاعتزاز بمناسبة تعيين شقيقته سفيرة المملكة لدى النرويج.
وأكد، على حسابه في تويتر، أنه فخور بشقيقته آمال التي أدت القسم أمام خادم الحرمين الشريفين سفيرة للمملكة لدى النرويج.
وأشاد المعلمي بوالديه لقيامهما بتربيته وشقيقته على حب الوطن والولاء لولاة الأمر، وطلب العلم والجد في العمل.
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