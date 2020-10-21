شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موقف بطولي لرجل الدفاع المدني أثناء عمليات إنقاذ محتجزي موقف الخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

شهد حادث انهيار سقف موقف البرج التجاري في الخبر العديد من المواقف الإنسانية والبطولية لرجال الدفاع المدني الذين تمكنوا من إخراج المحتجزين من تحت الأنقاض في ظروف قاسية .

ومن بين تلك المواقف ، موقف العريف سليمان بن أحمد الشهري رجل الدفاع المدني الذي خلع خوزته وبدلته الواقية لإنقاذ محتجز لا يفصل بينه وبين السقف المنهار سوي سنتيمتر واحد حيث كانت الأحجار تلامس أنفه ويبعد عن الفتحة التي خرج منها ما يقارب الـ 7 أمتر بينما أصر " العريف " سليمان على إنقاذه وكافح التحديات من أسلاك الكهرباء وغيرها من المخاطر ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

ونزل رجال الدفاع المدني إلى الموقع وكان هناك ثلاثة هم الرائد ربيع التويجري والعريف سليمان وزميله عباس ووزعوا المهام ، وقام سليمان بالدخول إلى المحتجز " مشاري " الذي قال له كلمته المؤثرة : سليمان تكفى لا تتركني فخلع الخوزة معرضاً نفسه للخطر وتعامل معه بإحترافية وبقى معه 3 ساعات وتعامل مع السلك الكهربائي وتحرك معه للوصول لأقرب نقطة وأعطاه غطاء حتى لا يتجرح أثناء سحبه من تحت الأنقاض ، وتمكن من إخراجه .

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