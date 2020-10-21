بالصور.. «صحة المدينة» تواصل جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): واصلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الجولات الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من التقيد بالإجراءات الإحترازية كاستخدام الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي. واصلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الجولات الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من التقيد بالإجراءات الإحترازية كاستخدام الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي. وأكدت صحة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، أنه يتم ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

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