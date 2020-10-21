أول تعليق من عبدالله المعلمي بعد تعيين شقيقته سفيرة المملكة لدى النرويج

أعرب عن فخره واعتزازه
أعرب السفير والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، عن فخره بعد تعيين شقيقته آمال المعلمي، سفيرة للمملكة لدى النرويج.
وقال المعلمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فخور بشقيقتي آمال التي أدَّت القسم اليوم أمام خادم الحرمين الشريفين سفيرة للمملكة لدى مملكة النرويج.. وشكرًا لكل من شاركنا مشاعر الفخر والاعتزاز».
وأضاف: «رحم الله والدي يحيى، ووالدتي معدية، اللذين ربيانا على حب الوطن والولاء لولاة الأمر وطلب العلم والجد في العمل.. والحمد لله من قبل ومن بعد».
وأدت آمال بنت يحيى المعلمي القسم، أمس الثلاثاء، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصفتها سفيرة المملكة لدى النرويج.
وبذلك تكون المعلمي ثاني امرأة تتولى منصب سفيرة سعودية بعد الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، التي عُينت سفيرة للرياض لدى واشنطن قبل سنتين.
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