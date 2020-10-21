أكثر من 111 ألف مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» في القصيم

قدمت عيادات «تطمن» في منطقة القصيم خدماتها لـ111265 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأوضحت صحة القصيم أن خدمات عيادة «تطمن» تُقدم من خلال 18 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية، مشيرةً إلى أنها مخصَّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفي نظام إقامة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 342698 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 375 حالة تعافٍ جديدة لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 329270 حالة.

كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 5217 حالة.

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