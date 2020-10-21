«الجوازات»: المخالفات المرورية لا تمنع تجديد الجواز للتابعين

أكدت المديرية العامة للجوازات أن المخالفات المرورية على رب الأسرة لا تمنع تجديد جواز السفر لأحد التابعين؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلةً: «تجديد جوازي يتطلب تسديد مخالفات ولي أمري.. هل هذا صحيح؟».

وردَّ الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «المخالفات المرورية على رب الأسرة لا تمنع من تجديد أو إصدار جواز لأحد التابعين».

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