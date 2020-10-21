«الجوازات»: المخالفات المرورية لا تمنع تجديد الجواز للتابعين

بعد استفسار أحد المستفيدين
أكدت المديرية العامة للجوازات أن المخالفات المرورية على رب الأسرة لا تمنع تجديد جواز السفر لأحد التابعين؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلةً: «تجديد جوازي يتطلب تسديد مخالفات ولي أمري.. هل هذا صحيح؟».
وردَّ الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «المخالفات المرورية على رب الأسرة لا تمنع من تجديد أو إصدار جواز لأحد التابعين».
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