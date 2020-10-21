«أمانة الشرقية» تنفذ 793 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة

نفَّذت أمانة المنطقة الشرقية 793 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة، نتج عنها رصد 29 مخالفة للتدابير الصحية، و9 مخالفات تكدُّس في الأسواق المركزية، ومخالفتان للتكدُّس في مساكن العمالة.

كما قامت الأمانة بأعمال غسل وتعقيم وتطهير 773 موقعًا بالمنطقة، بمشاركة 468 فردًا من طواقم الإصحاح البيئي، ورفع 7560 طنًّا من النفايات، وإزالة 3955 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9402 فرد من الطواقم البشرية بالنظافة.

وتسعى الأمانة، من استمرارها في متابعة الأسواق والمراكز التجارية عبر جولاتها الرقابية، إلى تصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، والتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية والبلدية المعتمدة من أجل صحة وسلامة الجميع.

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