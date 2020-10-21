بالفيديو.. مبنى غريب الشكل بأبو عريش يثير الجدل.. وجمعية خيرية تكشف الأسباب

أثار أحد مباني محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بسبب تصميمه الغريب؛ إذ جاء على مساحة ضيقة، وسط مخاوف من سقوط المبنى وانهياره في أي لحظة، بسبب اعتماد حجم الدور العلوي على الدور السفلي الصغير.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول مبنى تحت الإنشاء صُمم بطريقة غير اعتيادية بمحافظة أبو عريش؛ حيث ظهر ضيقًا من الأسفل ومتسعًا من الأعلى، على شكل مثلث.

وأوضحت الجمعية التابعة لمنطقة جازان، في مقطع فيديو على لسان رئيس مجلس إدارتها محمود بن علي الأقصم؛ الأمر بأن أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قبل فاعل خير تنازل عنها بسبب ضيق الأرض واعتراض الجار، مؤكدًا أن المبنى يخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين، وفقًا للعربية.

Advertisements

وأضافت مصادر أن بلدية أبو عريش تلقت عددًا من الشكاوى بخصوص المبنى، تطالب بتطبيق أنظمة كود البناء وفق اشتراطات تراخيص البناء المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث لم تصدر البلدية أي بيان أو تعليل حول القصة.

اقرأ أيضًا:

بلدية أبو عريش تتفاعل مع ما نشرته «عاجل» عن عثور مواطن على حشرة داخل وجبة طعام