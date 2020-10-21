«الأرصاد» تنبّه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة والحدود الشمالية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن الحالة تشمل «المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع»، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة الخامسة.

ونبهت الهيئة أيضًا إلى رياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية على الحدود الشمالية، مشيرة إلى أنها تشمل محافظة طريف وتستمر حتى الساعة الرابعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، تأثيرًا لرياح شرقية نشطة مثيرة للغبار خلال النهار على منطقتي «مكة المكرمة، المدينة المنورة» يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى. في حين يكون الطقس مستقرًّا على بقية مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتحول ليلًا شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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