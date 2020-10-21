السعودية اليوم / مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى



القدس المحتلة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 62 مستوطنا و5 عناصر من مخابرات الاحتلال، تجولوا في أرجاء المسجد ، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

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13:49ت م

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