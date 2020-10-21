السعودية اليوم / سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي رئيس جامعة نجران وأمين مجلس شباب المنطقة ويشهد توقيع مذكرة شراكة بينهما



نجران 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أهمية الاستثمار في شباب الوطن كونهم مستقبله ورقيه، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير في هذا الجانب من خلال تأسيس مجالس الشباب في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم ، بمعالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، وأمين عام مجلس شباب المنطقة محمد بن عبدالله بن منيف.

وجرى خلال اللقاء بحث وتعزيز سبل التعاون بين جامعة نجران ومجلس شباب المنطقة في عدد من مجالات التدريب والفعاليات وتنظيم البرامج والملتقيات التي تعود بالنفع والفائدة على شباب وشابات المنطقة.

كما شهد سمو أمير المنطقة، توقيع مذكرة شراكة بين جامعة نجران ومجلس شباب المنطقة، الهادفة إلى تأهيل الشباب في البرامج التدريبية، وكل ما يسهم في رفع مستوى الثقافة التدريبية والعملية، والتنسيق حول الاحتياجات من البرامج والفعاليات، حيث وقع المذكرة عن جامعة نجران وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، وعن مجلس شباب المنطقة أمين عام المجلس محمد بن منيف.

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13:35ت م

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