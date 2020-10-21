السعودية اليوم / دعوة برلمانية لتحفيز الدفاع الأوروبي المشترك



بروكسل 4ربيع الأول 1441ه الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

قال أعضاء البرلمان الأوروبي إن المستوى العام للأمن والدفاع في الاتحاد الأوروبي سيكون أعلى إذا كان هناك نظام فعال للاتحاد الأوروبي للاستخدام المتماسك والإستراتيجي والمشترك للموارد.

وحذر أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار بشأن تنفيذ وحوكمة التعاون العسكري المنظم الدائم (بيسكو) أنه لا يمكن لأي دولة عضو أن تحمي نفسها بمفردها من التهديدات المشتركة متعددة الأوجه التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في أمنه ودفاعه اليوم .

وفي توصياتهم إلى المجلس الأوروبي والممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، والتي تم اعتمادها اليوم بأغلبية 464 صوتًا مقابل 90 صوتًا مقابل امتناع 137 عن التصويت ، شدد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة تشجيع الدول الأعضاء المشاركة في مشاريع خطط الدفاع المشترك وتركيز وطني صارم على الدفاع إلى أسلوب أوروبي أقوى وإعطاء الأولوية باستخدام نهج تعاوني أوروبي أكثر.

وأشار النواب الأوروبيون إلى أن نظام الاتحاد الأوروبي الفعال للاستخدام الفعال والمترابط والإستراتيجي والمشترك للموارد سيكون مفيدًا للمستوى العام للاتحاد الأوروبي من الأمن والدفاع وهو ضروري أكثر من أي وقت مضى في بيئة أمنية تتدهور بسرعة .

كما حذروا من أن الدول الأعضاء لا ينبغي أن تخفض إنفاقها الدفاعي في السنوات المقبلة ، ولاسيما مشاركتها المالية في المشاريع التعاونية الأوروبية ،وأنه يجب أن يكون هناك المزيد من الطموح في ميزانية الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات الدفاعية من خلال التمويل الكافي لصندوق الدفاع الأوروبي المستقبلي ومشروع التنقل العسكري في الإطار المالي المتعدد للسنوات القادمة.

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13:27ت م

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