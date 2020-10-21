السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل سفير مندوبية الإتحاد الأوروبي



الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, سفير مندوبية الإتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات المشتركة.

// انتهى //

13:21ت م

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