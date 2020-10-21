السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل بالأحساء تحتفي بـ "يوم الغذاء العالمي"



الأحساء 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

احتفت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء أمس، بـ "يوم الغذاء العالمي"، تحت شعار" معا ننمو ونتغذى ونحافظ على الاستدامة"، الذي يصادف الـ 16 من أكتوبر في كل عام، وذلك في مقر المدينة الجامعية.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية معرضاً ضمَّ بحوثا في مجال الغذاء والاستدامة البيئية لعدد من الطلبة، وإلقاء محاضرة افتراضية عن يوم الغذاء العالمي من خلال محورين الأول بعنوان "معًا لتحقيق أهداف يوم الغذاء العالمي" والثاني بعنوان "نحو نمط غذائي صحي في المملكة العربية

// انتهى //

13:01ت م

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الأحساء 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واساحتفت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء أمس، بـ "يوم الغذاء العالمي"، تحت شعار" معا ننمو ونتغذى ونحافظ على الاستدامة"، الذي يصادف الـ 16 من أكتوبر في كل عام، وذلك في مقر المدينة الجامعية.وتضمنت فعاليات الاحتفالية معرضاً ضمَّ بحوثا في مجال الغذاء والاستدامة البيئية لعدد من الطلبة، وإلقاء محاضرة افتراضية عن يوم الغذاء العالمي من خلال محورين الأول بعنوان "معًا لتحقيق أهداف يوم الغذاء العالمي" والثاني بعنوان "نحو نمط غذائي صحي في المملكة العربية السعودية ".// انتهى //13:01ت م0071

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