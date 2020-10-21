شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون : المملكة تتحول لـ"مركز عالمي" للبيانات والذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

• المشاركة الدولية الواسعة في القمة يؤكد المكانة العالمية والرائدة للمملكة

تأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تحت رعاية ولي العهد لتعكس إيمان القيادة بالاقتصاد القائم على البيانات والمعرفة، وحرصها على الاستفادة من هذا القطاع الواعد في كافة المجالات الحيوية، حيث تقدم المملكة للعالم من خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، فرصة كبيرة لاستكشاف كل جديد في هذا القطاع الاقتصادي الواعد، لما تثمله البيانات من واقع معزز وممكن لاستشراف المستقبل ومواجهة كافة التحديات الخاصة به.

وقال مراقبون إن المملكة تقدم نفسها إلى العالم "مركزًا جديدًا" للبيانات والذكاء الاصطناعي من خلال استضافتها لأول قمة عالمية في هذا المجال، فضلًا عن تحقيقها لقفزات نوعية في الاستفادة المثلى من قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي ، حيث إن المشاركة الدولية الواسعة في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، يؤكد المكانة العالمية والرائدة للمملكة في قيادة دفة هذا القطاع مع كافة الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين من صنّاع قرار ومبدعين ومهتمين وتقنيين.