محمد بن مسعود - الدمام - تمت ترقية مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي، إلى المرتبة الثالثة عشرة. وأكد "القبيسي" أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن. 21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 12:15 PM Advertisements "القبيسي" إلى المرتبة الثالثة عشرة بـ"مياه مكة" "القبيسي" إلى المرتبة الثالثة عشرة بـ"مياه مكة" تمت ترقية مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي، إلى المرتبة الثالثة عشرة. وأكد "القبيسي" أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن. الكلمات المفتاحية ، "القبيسي" إلى المرتبة الثالثة عشرة بـ"مياه مكة" ،

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