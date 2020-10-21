، بحثوا النظام الموحد لمكافحة التطرف.. وزراء العدل بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ "30" ،

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عقد وزراء العدل بدول المجلس اجتماعهم الـ "30"، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سلطان سعيد البادي وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورفع الوزراء، في بداية الاجتماع، خالص التعازي والمواساة للشعب الكويتي والخليجي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت، مشيدين بالجهود الحثيثة والإنجازات الكبيرة والدعم المتواصل الذي قدمه لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
كما رفعوا التهاني والتبريكات للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت، بمناسبة توليه مقاليد الحكم.
وناقش الوزراء عديداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها محضر اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين الأنظمة، ومشروع النظام "القانون" الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس.
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 12:13 PM
ناقشوا المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإعلانات القضائية
عقد وزراء العدل بدول المجلس اجتماعهم الـ "30"، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سلطان سعيد البادي وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورفع الوزراء، في بداية الاجتماع، خالص التعازي والمواساة للشعب الكويتي والخليجي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت، مشيدين بالجهود الحثيثة والإنجازات الكبيرة والدعم المتواصل الذي قدمه لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
كما رفعوا التهاني والتبريكات للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت، بمناسبة توليه مقاليد الحكم.
وناقش الوزراء عديداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها محضر اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين الأنظمة، ومشروع النظام "القانون" الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس.
، بحثوا النظام الموحد لمكافحة التطرف.. وزراء العدل بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ "30" ،
المصدر : الخليج 365
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