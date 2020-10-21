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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بنعلي الشهراني، قرارًا بتكليف الممرضة مها بنت أحمد الدوسري، بالإشراف على القطاع الإشرافي للجودة في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج.
ويقوم القطاع الإشرافي للجودة بمستشفى الملك خالد بالإشراف على أنشطة وبرامج الجودة في مستشفيات جنوب منطقة الرياض، وهي: (مستشفى النساء والولادة بالخرج، مستشفى إدارة للصحة النفسية بالخرج، مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم، مستشفى حوطة بني تميم، مستشفى الأفلاج، مستشفى الحريق).
وتعتبر "الدوسري" من الكفاءات الصحية المتميزة في محافظة الخرج، وسبق لها العمل مشرفًا على إدارة الجودة وسلامة المرضى بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج.
وقدمت "مها الدوسري" بالغ شكرها وتقديرها للمدير العام على هذه الثقة؛ متمنية أن تكون عند حسن ظن الجميع لتطوير الخدمات الصحية بمنطقة الرياض.
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 11:58 AM
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بنعلي الشهراني، قرارًا بتكليف الممرضة مها بنت أحمد الدوسري، بالإشراف على القطاع الإشرافي للجودة في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج.
ويقوم القطاع الإشرافي للجودة بمستشفى الملك خالد بالإشراف على أنشطة وبرامج الجودة في مستشفيات جنوب منطقة الرياض، وهي: (مستشفى النساء والولادة بالخرج، مستشفى إدارة للصحة النفسية بالخرج، مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم، مستشفى حوطة بني تميم، مستشفى الأفلاج، مستشفى الحريق).
وتعتبر "الدوسري" من الكفاءات الصحية المتميزة في محافظة الخرج، وسبق لها العمل مشرفًا على إدارة الجودة وسلامة المرضى بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج.
وقدمت "مها الدوسري" بالغ شكرها وتقديرها للمدير العام على هذه الثقة؛ متمنية أن تكون عند حسن ظن الجميع لتطوير الخدمات الصحية بمنطقة الرياض.
، "الدوسري" مشرفة لقطاع الجودة بمستشفيات جنوب الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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