شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات" توضح نسبة الإشتراك التي يتم استقطاعها شهرياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الأربعاء نسبة اشتراك المستفيدين .
وأكدت " التأمينات " أنه يتم استقطاع 10 % من أجر المستفيد " الأساسي +بدل السكن " ، وتمثل تلك النسبة 9 % عن نظام المعاشات ، و1 % عن نظام التعطل عن العمل .
وكانت المؤسسة قد أوضحت بعض الحالات التي تسمح للمواطن التسجيل في التأمينات قبل بلوغ عمر الستين أو بعده .
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