شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة نجاح أصغر مؤلف عشق الكون وتفاصيله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حقق الطفل سعود المطيري الذي لا يتجاوز السبعة أعوام، إنجازًا كبيرًا حينما دشن كتابه "شهاب البرية" كأصغر مؤلف في معرض القصيم للكتاب للعام الماضي.

وقال الطفل، لبرنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية"، أنه يحب الفضاء وأثناء قراءته لأحد الكتب التي تتحدث عن الفضاء وكيف تحدث الشهب قرر أنه سيكتب كتابًا وذهب إلى والدته التي شجعته.

وأوضحت أم الطفل المؤلف، أنه حينما جاءها طلبت منه أن يخرج الفكرة ويؤلف القصة لتقوم بالتسجيل له أثناء روايته لها ثم ساعدته في كتابتها، فيما يرى الطفل حلمه واقعًا في شخصية الأمير سلطان بن سلمان قدوة له في عالم الفضاء كأول رائد فضاء عربي، كما لقي الدعم في تأليف كتابه من قبل أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، وإدارة التعليم في عنيزة.