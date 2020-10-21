شكرا لمتابعة خبر عن توقيع عقد استثماري لإنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تعتزم أمانة محافظة جدة، اليوم، توقيع عقدًا استثماريًّا، لإنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال على مستوى المدينة بنطاق بلدية أبرق الرغامة.

وبينت الأمانة فوائد المشروع ومنها، توفير سكن صحي مناسب للعمالة، وفقًا للائحة الاشتراطات الصحية المحدثة لهذا النوع من المساكن داخل حدود التنمية العمرانية.

وأكدت الأمانة أن المشروع سيساعد في خلق العديد من الفرص الاستثمارية، ومعالجة أوضاع العمالة.