شكرا لمتابعة خبر عن رحلة الباحث عن عمل للاستفادة من برنامج العمل الحر في النقل الموجه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم الأربعاء، عن رحلة الباحث عن عمل للاستفادة من الدعم المادي لبرنامج العمل الحر في النقل الموجه الذي يستهدف المواطنين العاملين في خدمة توجيه المركبات.

وأوضح الصندوق، أن ذلك يبدأ بالتسجيل في أحد تطبيقات التوصيل المعتمدة، والاعتماد في منصة وصل، وإصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر، والتقديم على طلب الدعم.

وأشار إلى التحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء، من خلال تحقيق عدد رحلات لا يقل عن 42 رحلة شهريًا خلال أوقات الذروة أيام الأحد إلى الخميس من 6 صباحًا إلى 6 مساءً، وأيام الجمعة والسبت من 12 ظهرًا إلى 12 صباحًا، وأخيرًا إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد.