«العدل» تتيح خدمة طلبات الإنهاءات عبر بوابة ناجز

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أتاحت وزارة العدل، خدمة طلبات الإنهاءات عبر بوابة "ناجز"؛ حيث وفرت للمستفيدين مجموعة من الخدمات الإنهائية. أتاحت وزارة العدل، خدمة طلبات الإنهاءات عبر بوابة "ناجز"؛ حيث وفرت للمستفيدين مجموعة من الخدمات الإنهائية. وأوضحت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن تلك الخدمات مثل: طلبات تصديق عقد نكاح، وإثبات الحضانة، وحصر ورثة، وقسمة تركة، وإثبات وصية، وإثبات حالة اجتماعية وغير ذلك.

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