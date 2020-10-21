شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تعديل بيانات السكن في حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدد برنامج حساب المواطن عدة خطوات تمكن المستفيد من تعديل بيانات السكن الخاص به في البرنامج.

وتتمثل أولى هذه الخطوات في أن يدخل المستفيد إلى حسابه في البرنامج ثم يختار تفاصيل الطلب.

أما الخطوة التالية فتتمثل في الضغط على بيانات العنوان، ثم تحديث البيانات، وبعدها الضغط على أيقونة حفظ.