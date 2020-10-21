شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: حائل تتصدر قائمة أكثر مدن المملكة برودة (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، أن منطقة حائل تصدرت قائمة أبرد المدن في المملكة.

وقال الدكتور عبدالله المسند: " ‏بعد مضي بضعة أشهر من تصدر مدينتي أبها وخميس مشيط لصدارة قائمة أبرد المدن السعودية في درجة الحرارة الصغرى (الفجر)، اليوم فقط تتصدر مدينة حائل القائمة، فاتحة المجال للمناطق الشمالية وشمال الوسطى للتصدر في درجة الحرارة الصغرى حتى شهر أبريل تقريباً " .

وأشار إلى أنه ‏يستمر الاستقرار الجوي العام اليوم، شمس ساطعة، وسماء صافية، وأجواء ساكنة، ومتوقع أن تستمر الوضاع الجوية لبضعة أيام، لدواعي تمركز مرتفع جوي فوق أجواء شمالي المملكة.

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وكشف "المسند" عن قائمة بأعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتًا إلى أن مدينة جدة سجلت خامس أعلى درجة حرارة على مستوى العالم بـ41,6 درجة مئوية، فيما سجل جبل عرفات المركز الثامن بدرجة 41 درجة مئوية.