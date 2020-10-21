شكرا لمتابعة خبر عن برامج للحد من التعديات بتعليم عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير خطة لتنفيذ الحملة التوعوية للحد من ظاهرة التعديات , والتي وجه بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال ،بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والإعلامية ممثلة في الإمارة وجامعة الملك خالد , والأمانة وبلدياتها , وإدارات التعليم في المحافظات , وفرع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية , و نشامى عسير , بالإضافة لوسائل الإعلام المتنوعة في خطوة تهدف إلى إيضاح الموقف الشرعي والأخلاقي والنظامي من التعدي , وبيان أضراره على الاقتصاد والإنسان والبيئة, وكذلك تأكيد أهمية مكافحته في تجويد الحياة والتخطيط لمستقبل الاجيال .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن خطة الإدارة تتضمن بث رسائل توعوية من مراكز الاتصال لطلاب وطالبات التعليم , وتخصيص جزء من الحصص الدراسية للتعريف بالظاهرة , وتنظيم منافسات ومسابقات طلابية لإنتاج أفضل عمل توعوي وذلك من خلال " تصاميم وفيديوهات , وموشن وجرافيكس" وإجراء لقاءات مصورة للطلاب والطالبات للحديث عن مفهوم التعدي على المقدرات المدرسية كالكتابة على الجدران وإتلاف الاثاث وإهانة الكتب وسبل الحد منها , ومواكبة هذه البرامج من خلال النشر الإلكتروني عبر الحسابات الرسمية للمكاتب والمدارس , وكذلك عن طريق الشاشات الإلكترونية واللوحات الاعلانية ، فضلا عن تنظيم معرض للحملة .

يذكر أن الحملة التوعوية تواكب توجه إمارة المنطقة لتشكيل وتأسيس غرفة دائمة لمعالجة ظاهرة التعديات .