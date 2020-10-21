«الحصيني» يتوقع خريطة رياح الأربعاء على مناطق المملكة

تكون متوسطة وتشمل أجزاءً من الرياض
توقَّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، رياحًا متوسطة على مناطق عدة بالمملكة، مشيرًا إلى أنها تشمل أجزاء من شمال العاصمة الرياض ومحافظاتها الشمالية وشمال الشرقية وشرق الشمالية وشمال شرق منطقة القصيم وشرق منطقة نجران وجازان.
وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «مُتوقَّعٌ رياحٌ متوسطةٌ، اليوم الأربعاء 4/3/1442هـ، على أجزاء من شمال العاصمة الرياض ومحافظاتها الشمالية، وشمال الشرقية وشرق الشمالية، وشمال شرق منطقة القصيم، وشرق منطقة نجران وجازان وشمالها، وأقصى الشمالية، وأجزاء من اليمن، إلا أن يصرفها الله».
من جانبها، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم، تأثيرًا لرياح شرقية نشطة مثيرة للغبار خلال النهار على منطقتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى، في حين يكون الطقس مستقرًّا على بقية مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحوَّل ليلًا شماليةً شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.
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