توضيح حول موقف الاشتراك في «التأمينات» للمستفيد من التقاعد المدني أو العسكري

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المستفيد من نظام التقاعد المدني أو العسكري يمكنه الاشتراك في نظام التأمينات؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أبوي استقال من العسكرية وينزل له راتب تقاعد، والآن يشتغل في القطاع الخاص، هل يمكنه الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية؟».

ورد الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على «تويتر»، موضحًا: «المستفيد من نظام التقاعد المدني أو العسكري أو المتقاعد، يمكنه الاشتراك في نظام التأمينات».

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