«الزكاة والدخل» توضح الحد الإلزامي للتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن الحد الإلزامي للتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «متى تبلغ المنشأة حد التسجيل الإلزامي؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» موضحًا: «كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًّا، مُلزَمٌ بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي، وهو 375,000 ريال».

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