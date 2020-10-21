السعودية اليوم / قيادة الجيش الباكستاني تؤكد الرد بحزم على أي محاولة لزعزعة استقرار البلاد



إسلام آباد 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوة تأهب قواته للرد بحزم على أي محاولة لزعزعة استقرار البلاد.

صرح بذلك خلال ترأسه اجتماع قادة الفيالق العسكرية بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الاجتماع انعقد الليلة الماضية وركز على مراجعة الوضع الأمني الداخلي والتطورات الجيو استراتيجية في المنطقة، وخصوصاً على الطفرة الأخيرة في الحوادث الإرهابية التي تشهدها باكستان لاسيما في منطقة القبائل الشمالية الغربية وإقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.

وقال الجنرال باجوه إن الجيش الباكستاني دفع ثمناً باهظاً لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وأنه لن يسمح بأي محاولة تهدف إلى زعزعته مجدداً.

وبيّن أن القوات المسلحة الباكستانية ستبقى في حالة تأهب تام للدفاع عن الحدود الجغرافية والأيديولوجية للبلاد بأي ثمن.

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11:54ت م

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