السعودية اليوم / وزراء العدل بدول مجلس التعاون يعقدون الاجتماع الـ (30)



الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

عقد أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس اجتماعهم الـ(30) اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورفع الوزراء في بداية الاجتماع، خالص التعازي والمواساة للشعب الكويتي والخليجي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله، مشيدين بالجهود الحثيثة والإنجازات الكبيرة والدعم المتواصل الذي قدمه سموه لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

كما رفع أصحاب المعالي التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وناقش الوزراء العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها محضر اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين الأنظمة، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس.

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11:52ت م

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